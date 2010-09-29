Дополнение к DLE

Уважаемые, нужно сделать платный файловый архив на DLE 9.0 ( как модуль ). С платежом или через смс( почти готовый скрипт оплаты через smsdostup.ru предоставлю, что крутился у меня сейчас и расскажу принцип работы), или через Webmoney ( у меня персональный ат.)