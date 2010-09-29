Дополнение к DLE

Веб-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
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Уважаемые, нужно сделать платный файловый архив на DLE 9.0 ( как модуль ). С платежом или через смс( почти готовый скрипт оплаты через smsdostup.ru предоставлю, что крутился у меня сейчас и расскажу принцип работы), или через Webmoney ( у меня персональный ат.)

13 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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