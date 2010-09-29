Разработка каталога недвижимости (Санкт-Петербург)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки113 просмотров
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Требуется веб-программист из Петербурга для разработки каталога недвижимости. Потребуется знание php, javascript, работа с картами google maps. В дальнейшем возможно обеспечение постоянными заказами.

13 лет назад
rachind
Даниил 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад