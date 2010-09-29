Разработка каталога недвижимости (Санкт-Петербург)

Приветствую! Joomla 1.5 Нужно вывести на главную страницу 2 модуля, в позиции указанном на скриншоте (Скрин 011): 1. Новости компании 2. Специальные предложения На сайте сейчас вот так: www.born-spb.ru Оба должны выводить информацию из категорий (различных) в которые добавляются материалы. Самые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб-программист из Петербурга для разработки каталога недвижимости. Потребуется знание php, javascript, работа с картами google maps. В дальнейшем возможно обеспечение постоянными заказами.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется разработать авторизацию для сайта, сайт самописный, устаревший, бэкэнда нет. Детали в личном осбужденииВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые, нужно сделать платный файловый архив на DLE 9.0 ( как модуль ). С платежом или через смс( почти готовый скрипт оплаты через smsdostup.ru предоставлю, что крутился у меня сейчас и расскажу принцип работы), или ...Закрыт13 лет назад
- $100
Есть платежный гейтвей который используется для оформления заказов интернет магазина, в связи с тем что банк меняет систему формирования запроса к банку с post/get на xml возникла необходимость перепрограмировать гейтвей согласно новым требованиям банка язык php, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно доделать форму отправки сообщенийЗакрыт13 лет назад
- $250
Нам требуется грамотный программист, который профессионально работает с Битриксом. У нас есть готовый сайт, сделана верстка, HTML- страницы все есть. Куплена редакция Битрикс. Нам требуется "посадитть" наш сайт на Битрикс. Работу эту необходимо сделать оперативно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется написать JS-скрипт для загрузки потокового аудио и видео с нескольких страниц. Скрипт должен добавлять на перечисленные страницы кнопки/ссылки, которые его активируют.Закрыт13 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен знаток PHP. На сайте с Virtuemart стоит компонент Joom!Fish и он не выдает перевод в определенных полях. Перевод есть на сайте и он выводится модулем, а вот кодом в определенном месте карточки ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт, который принимает 2 параметра 1) адрес сайта 2) признак =1 или 2 если признак = 1 то нужно определить даты ПЕРВОЙ и ПОСЛЕДНЕЙ индексации сайта в Яндексе если признак=2 то нужно определить дату индексации для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад