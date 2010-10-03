Добавить модули на главной странице на Joomla

Приветствую!

Joomla 1.5

Нужно вывести на главную страницу 2 модуля, в позиции указанном на скриншоте (Скрин 011):

1. Новости компании

2. Специальные предложения

На сайте сейчас вот так: www.born-spb.ru

Оба должны выводить информацию из категорий (различных) в которые добавляются материалы. Самые верхние - самые свежие.При нажатие на новость переход на материал новости. При переходе по ссылке подробнее, открывается вывод материалов в сокращенном виде. (Отдельно обсуждается).

P.S.

Работа ведется без доступа к ФТП или админке. Запрашиваете файл (можно сразу весь шаблон), получаете на почту - редактируете, отсылаете, его заливают обратно на сайт. С нашей стороны: время работы с 10-00 до 23-00 по московскому времени, реагирование - максимум 1 час.

Будут вопросы - пишите.

С уважением, Юрий.