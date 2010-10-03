Добавить модули на главной странице на Joomla

Требуется разработать авторизацию для сайта, сайт самописный, устаревший, бэкэнда нет. Детали в личном осбуждении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Joomla 1.5
Нужно вывести на главную страницу 2 модуля, в позиции указанном на скриншоте (Скрин 011):
1. Новости компании
2. Специальные предложения
На сайте сейчас вот так: www.born-spb.ru
Оба должны выводить информацию из категорий (различных) в которые добавляются материалы. Самые верхние - самые свежие.При нажатие на новость переход на материал новости. При переходе по ссылке подробнее, открывается вывод материалов в сокращенном виде. (Отдельно обсуждается).
P.S.
Работа ведется без доступа к ФТП или админке. Запрашиваете файл (можно сразу весь шаблон), получаете на почту - редактируете, отсылаете, его заливают обратно на сайт. С нашей стороны: время работы с 10-00 до 23-00 по московскому времени, реагирование - максимум 1 час.
Будут вопросы - пишите.
С уважением, Юрий.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые, нужно сделать платный файловый архив на DLE 9.0 ( как модуль ). С платежом или через смс( почти готовый скрипт оплаты через smsdostup.ru предоставлю, что крутился у меня сейчас и расскажу принцип работы), или ...Закрыт13 лет назад
- $100
Есть платежный гейтвей который используется для оформления заказов интернет магазина, в связи с тем что банк меняет систему формирования запроса к банку с post/get на xml возникла необходимость перепрограмировать гейтвей согласно новым требованиям банка язык php, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно доделать форму отправки сообщенийЗакрыт13 лет назад
- $250
Нам требуется грамотный программист, который профессионально работает с Битриксом. У нас есть готовый сайт, сделана верстка, HTML- страницы все есть. Куплена редакция Битрикс. Нам требуется "посадитть" наш сайт на Битрикс. Работу эту необходимо сделать оперативно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется написать JS-скрипт для загрузки потокового аудио и видео с нескольких страниц. Скрипт должен добавлять на перечисленные страницы кнопки/ссылки, которые его активируют.Закрыт13 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен знаток PHP. На сайте с Virtuemart стоит компонент Joom!Fish и он не выдает перевод в определенных полях. Перевод есть на сайте и он выводится модулем, а вот кодом в определенном месте карточки ...Закрыт13 лет назад
Написать простенький скрипт - наполняющий (или дополняющий функционально) любую web-галерею со скриншотами сайтов. Что послужит основой - готовая фришная галерея или собственная разработка - не суть важно. Подробное ТЗ - ниже. Прежде чем оставлять свою ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт, который принимает 2 параметра 1) адрес сайта 2) признак =1 или 2 если признак = 1 то нужно определить даты ПЕРВОЙ и ПОСЛЕДНЕЙ индексации сайта в Яндексе если признак=2 то нужно определить дату индексации для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад