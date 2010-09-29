Задачи для сайтов на HTML+PHP+MySQL+XSL

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок599 просмотров
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Есть задачи на Host***CMS, на сайте этой системы есть исчерпывающие доки, кто не знаком. Система основывается на модификациях XSL-шаблонов, нужно хотя бы поверхностное знание этого языка, или решимость в кратчайшие сроки его освоить :)

При успешном сотруничестве могу предложить постоянные проекты. При ответе в проект нужна ваша цена за 1 час работы.

Проявите АДЕКВАТНОСТЬ. 20 у.е. в час - считаю несерьезным разговором на фрилансе.

PHPMySQLHTML
13 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов