Задачи для сайтов на HTML+PHP+MySQL+XSL

Есть задачи на Host***CMS, на сайте этой системы есть исчерпывающие доки, кто не знаком. Система основывается на модификациях XSL-шаблонов, нужно хотя бы поверхностное знание этого языка, или решимость в кратчайшие сроки его освоить :)

При успешном сотруничестве могу предложить постоянные проекты. При ответе в проект нужна ваша цена за 1 час работы.

Проявите АДЕКВАТНОСТЬ. 20 у.е. в час - считаю несерьезным разговором на фрилансе.