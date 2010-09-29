Модифицировать (дополнить) скрипт отправки почты.

При интернет-магазине имеется скрипт отправки почты, который генерит бланк заказа в виде HTML и отправляет его по e-mail в двух экземплярах: один заказчику, другой - на корпоративную почту.

Надо дополнить скрипт таким образом, чтобы он создавал также бланк в виде вордовского файла .doc (совместимость ворд 97-2003) и прикреплял к обоим отправляемым письмам в виде вложения.

Скрипт получает всю информацию о заказе в виде ряда переменных. Их состав и значение, а так же диапазон принимаемых значений (там, где это важно) я описал в словаре данных. Изображения лежат на сервере, их пожно получать по http протоколу.

В приложении сам скрипт, словарь данных, образец бланка в HTML и образец бланка в формате .doc.

Исполнителя попрошу внимательно отнестись к гарнитуре и кеглю шрифта, используемого в документа, а так же к соблюдению межстрончых интервалов. Скрипт должен генерировать документ, идентичный образцу.

Оплата только по факту готовности. При наличии внушающего доверия рейтинга и количества положительных отзывов, готов рассмотреть возможность предоплаты, если это необходимо.

Пожалуйста, указывайте сразу желаемый бюджет и срок исполнения.

UPD: Знающие люди подсказывают, что на PHP удобнее в формате rtf удобнее делать документ. Можно и rtf.