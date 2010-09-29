Натяжка дизайна на движок

$60
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Приветствую! Нужно натянуть не сложный PSD макет на движок сайта. движок самописный с админкой.

Кроссбраузерная верстка, IE6-8, Opera9-10, FF3-3.6, Chrome 5-6

Оплата Альфа-банком по факту сдачи .

Гарантия оплаты – размещайте на своем сервере.

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Сделать нужно сегодня - завтра

13 лет назад
Elected-Art
Ес Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад