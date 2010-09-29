Нужна многосайтовая КМС

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок251 просмотр
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Скажу сразу вопрос бюджета обсуждается и очень обширно. Нам главное 100% уверенность в том, что Вы выполните эту задачу и втрое желательно сделать это быстро.

Задача.

У нас есть 1500 сайтов, кажды сайто это большая информационная библиотека. ТЗ и т.д. по сайтам еще не готово , так как в первую очередь нам нужна система. система управления нам нужна многосайтова. Нам нужен 100% открытый код, анм нужны разграниченые возможности администрирования , т.е. есть 1 -2 мультиадмина каторые могут вносить любые изменения в систему и на любой сайтт и 1500 маленьких админов каторые будут работать каждый со своим сайтом по определенным параметрам. Система должна быть раситан на большие нагрузки и все необходимое мы готовы предоставить. Если у Вас есть решение и Вы достаточно давно работаете в области таких разработок прошу связаться со мной 8 962 934 0000 для обсуждения и дальнейших дейстивй.

Мы всегда рады приветствовать Вас у нас в офисе !!!

Звоните 8 962 934 0000

Можно связаться по скайпу administrator_od

13 лет назад
Kirill_GOLD
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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