Нужна многосайтовая КМС

Скажу сразу вопрос бюджета обсуждается и очень обширно. Нам главное 100% уверенность в том, что Вы выполните эту задачу и втрое желательно сделать это быстро.

Задача.

У нас есть 1500 сайтов, кажды сайто это большая информационная библиотека. ТЗ и т.д. по сайтам еще не готово , так как в первую очередь нам нужна система. система управления нам нужна многосайтова. Нам нужен 100% открытый код, анм нужны разграниченые возможности администрирования , т.е. есть 1 -2 мультиадмина каторые могут вносить любые изменения в систему и на любой сайтт и 1500 маленьких админов каторые будут работать каждый со своим сайтом по определенным параметрам. Система должна быть раситан на большие нагрузки и все необходимое мы готовы предоставить. Если у Вас есть решение и Вы достаточно давно работаете в области таких разработок прошу связаться со мной 8 962 934 0000 для обсуждения и дальнейших дейстивй.

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