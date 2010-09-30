Защита материалов сайта от копирования. Джумла.

Всего 1 страница. Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки: добавить, удалить, редактировать. От вас - пожелание ...
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Сайт на Джумле
Как можно защитить материалы сайта, статьи от копирования?
Этого можно достичь путем настроек всего сайта, или применимо к каждой отдельной статье?
Жду тех, кто сможет в этом помочь - объяснить или поставить защиту
Как пример могу привести сайт http://www.helpeducation.ru/ где невозможно скопировать материал
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