Создание и курирование проектов

Сайт на Джумле Как можно защитить материалы сайта, статьи от копирования? Этого можно достичь путем настроек всего сайта, или применимо к каждой отдельной статье? Жду тех, кто сможет в этом помочь - объяснить или поставить защиту Как пример могу ...