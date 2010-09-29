Создание и курирование проектов

Сайт на Джумле Как можно защитить материалы сайта, статьи от копирования? Этого можно достичь путем настроек всего сайта, или применимо к каждой отдельной статье? Жду тех, кто сможет в этом помочь - объяснить или поставить защиту Как пример могу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Имеем опыт? Цены знаем? Тогда читаем дальше!
Во избежание непоняток сказу пишу - ВСЕ ПРОЕКТЫ МОИ!
К долгосрочному сотрудничеству приглашаю слаженную команду
фрилансеров или несколько исполнителей для работы над скриптами:
1. Почта на домене
2. Форумы - phpBB, vBulletin, IPB
3. Галерея фото (2 проекта)
4. Открытки (3 проекта)
5. Магазины (2 крупных проекта)
6. Аукцион (простой, 1шт)
7. Каталоги (4 проекта)
8. Чаты (2 проекта)
9. Транслятор баннеров
10. Доски объявлений (2 проекта) реализация на Slandoподобном скрипте
Пока столько, далее отдам в разработку проекты покрупнее.
Требования:
Безупречное владение (на выбор или вкупе) CSS, HTML, PHP, MySQL, JS, jQuery
Сразу пишите специализацию + не больше 3 работ.
В портфолио и аську отправлять не стоит.
Обсуждение skupe, телефон или в проект.
Предпочтительно Москва, Беларусь, Казахстан, но не строго.
Строго только Кроссбраузерность, валидность кода и онлайн в рабочее время.
P.S. Курирование в себя включает ведение проекта, обновление, извлечение прибыли,
наращивание сервисов и прочее (обсудим с выбранными исполнителями).
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