Создание и курирование проектов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую!

Имеем опыт? Цены знаем? Тогда читаем дальше!

Во избежание непоняток сказу пишу - ВСЕ ПРОЕКТЫ МОИ!

К долгосрочному сотрудничеству приглашаю слаженную команду

фрилансеров или несколько исполнителей для работы над скриптами:

1. Почта на домене

2. Форумы - phpBB, vBulletin, IPB

3. Галерея фото (2 проекта)

4. Открытки (3 проекта)

5. Магазины (2 крупных проекта)

6. Аукцион (простой, 1шт)

7. Каталоги (4 проекта)

8. Чаты (2 проекта)

9. Транслятор баннеров

10. Доски объявлений (2 проекта) реализация на Slandoподобном скрипте

Пока столько, далее отдам в разработку проекты покрупнее.

Требования:

Безупречное владение (на выбор или вкупе) CSS, HTML, PHP, MySQL, JS, jQuery

Сразу пишите специализацию + не больше 3 работ.

В портфолио и аську отправлять не стоит.

Обсуждение skupe, телефон или в проект.

Предпочтительно Москва, Беларусь, Казахстан, но не строго.

Строго только Кроссбраузерность, валидность кода и онлайн в рабочее время.

P.S. Курирование в себя включает ведение проекта, обновление, извлечение прибыли,

наращивание сервисов и прочее (обсудим с выбранными исполнителями).

13 лет назад
Sam
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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