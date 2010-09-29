Каталог предприятий (Joomla 1,5)

Есть прайс лист в Excel, нужна возможность загружать его на сайт, на сайте вывод данных из этого файла в html таблицу. В файле один лист, несколько строчек. Могу прислать пример. Доступ, к загрузке файла по паролю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить и настроить на работающем сайте компонент каталога предприятий.
Нужно нечто похожее на http://stroyka.by/
Рубрика > Подрубрика > Карточка компании
При этом должен быть реализован поиск по всем разделам сайта
сейчас стоит sobi2...
От вас: цена, название каталога, функционал, сроки и примеры ваших работ с каталогами фирм (предприятий)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Нужно импортировать спарсенный контент в webasyst структура соответствует и импортируется, но с импортом изображений есть ряд проблем.Закрыт13 лет назад
Суть проекта:уникальный, масштабный проект( каталог с панелью администрирования). Требования: - сайт должен совместно работать с Excel(выгрузка и подгрузка данных) С каталогом должен быть связан форум ( но при этом безопасность должна быть обеспечена). - SEO или поисковая ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт wmu.dp точка ua был создан на быструю руку интересуют все компоненты и модули на тему обмен webmoney. Другими словами, нужна доработка существующего сайта, в плане программном. Рассмотрим все предложения. ICQ 8981323 или ...Закрыт13 лет назад
- $15
Нужно исправить ошибки со входом пользователей на сайт, и исправить ошибку при оформлении заказа, проверить в различных браузерах, используется в коде шаблонизатор smartyВеб-программирование3 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $200
Необходимо довести до ума кредитный автомат. Написан на PHP+MySQL. Используются интерфейсы WM. Основная рабочая база имеется. Нужно настроить работоспособность (перестал проверять параметры) и сделать кое-какие нововведения, изменить алгоритм. Краткое ТЗ в прилагаемом файле.Завершен13 лет назад
Приветствую! Имеем опыт? Цены знаем? Тогда читаем дальше! Во избежание непоняток сказу пишу - ВСЕ ПРОЕКТЫ МОИ! К долгосрочному сотрудничеству приглашаю слаженную команду фрилансеров или несколько исполнителей для работы над скриптами: 1. Почта на домене 2. Форумы - phpBB, vBulletin, IPB 3. ...Закрыт13 лет назад
Сайт на Джумле Как можно защитить материалы сайта, статьи от копирования? Этого можно достичь путем настроек всего сайта, или применимо к каждой отдельной статье? Жду тех, кто сможет в этом помочь - объяснить или поставить защиту Как пример могу ...Завершен13 лет назад
Всего 1 страница. Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки: добавить, удалить, редактировать. От вас - пожелание ...Завершен13 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужны флеш рамочки для аватарок на примере http://my.mail.ru/my/avatareffects размером 128*128 px. Примерное количество 20-50 штук.Закрыт13 лет назад