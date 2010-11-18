Нужно установить и настроить на работающем сайте компонент каталога предприятий. Нужно нечто похожее на http://stroyka.by/ Рубрика > Подрубрика > Карточка компании При этом должен быть реализован поиск по всем разделам сайта сейчас стоит sobi2... От вас: цена, название каталога, функционал, ...
Написать на Joomla 1.0 компонент бронирования мест
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать Компонент бронирования мест в театрально-концертном зале для joomla 1.0 / joostina 1.2
Пример реализации на сайте http://www.pioner-cinema.ru/schedule/
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