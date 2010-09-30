Нужны два скрипта по созданию и ред. sql базы

Нужно установить и настроить на работающем сайте компонент каталога предприятий. Нужно нечто похожее на http://stroyka.by/ Рубрика > Подрубрика > Карточка компании При этом должен быть реализован поиск по всем разделам сайта сейчас стоит sobi2... От вас: цена, название каталога, функционал, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Большой + если вы знакомы с expression engines, но если не знакомы тоже не беда.
Нужно два скрипта, один должен создавать записи в базе для каждого файла из заданной папки.
Второй скрипт редактировать ключевых слов в базе к этим файлам, + в форме ввода подставляем варианты которые уже писались (как в поисковиках подсказки при наборе первых пару букв)
Есть разжёванное до мелочей ТЗ.
По возможности пишите вилку цен - экономит и моё и ваше время.
Спасибо
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