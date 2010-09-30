Нужны два скрипта по созданию и ред. sql базы

Большой + если вы знакомы с expression engines, но если не знакомы тоже не беда.

Нужно два скрипта, один должен создавать записи в базе для каждого файла из заданной папки.

Второй скрипт редактировать ключевых слов в базе к этим файлам, + в форме ввода подставляем варианты которые уже писались (как в поисковиках подсказки при наборе первых пару букв)

Есть разжёванное до мелочей ТЗ.

По возможности пишите вилку цен - экономит и моё и ваше время.

Спасибо