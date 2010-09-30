Защита от анти-баннера

Нужно установить и настроить на работающем сайте компонент каталога предприятий. Нужно нечто похожее на http://stroyka.by/ Рубрика > Подрубрика > Карточка компании При этом должен быть реализован поиск по всем разделам сайта сейчас стоит sobi2... От вас: цена, название каталога, функционал, ...
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Здравствуйте.
Kaspersky Internet Security имеет функцию Антибаннер. По умолчанию она блокирует рекламу Google Adsense, видимо там в чёрном листе по умолчанию стоит adsense.com или googlesyndication.com или ещё какойто домен..
Необходим способ как-то зашифровать или изменить код адсенса, чтобы Касперский не блокировал.
Есть предложения?
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