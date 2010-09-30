Защита от анти-баннера

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Здравствуйте.

Kaspersky Internet Security имеет функцию Антибаннер. По умолчанию она блокирует рекламу Google Adsense, видимо там в чёрном листе по умолчанию стоит adsense.com или googlesyndication.com или ещё какойто домен..

Необходим способ как-то зашифровать или изменить код адсенса, чтобы Касперский не блокировал.

Есть предложения?

13 лет назад
Extazy
34 годаЭстония
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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