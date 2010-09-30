Решить проблему с авторизацией на сайте

Нужно установить и настроить на работающем сайте компонент каталога предприятий. Нужно нечто похожее на http://stroyka.by/ Рубрика > Подрубрика > Карточка компании При этом должен быть реализован поиск по всем разделам сайта сейчас стоит sobi2... От вас: цена, название каталога, функционал, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После переноса сайта на другой хостинг отвалилась авторизация, движок самописный php+mysql, для людей в теме задачка на 10 минут, доступ на ftp выбранному исполнителю.
Выбор по цене и выполненным проектам...
Оплата по факту...
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка небольшого скрипта. Подробности в ТЗ. От вас: 1. Цена 2. Сроки 3. Среда исполнения (преимущество JavaScript)Завершен13 лет назад
Большой + если вы знакомы с expression engines, но если не знакомы тоже не беда. Нужно два скрипта, один должен создавать записи в базе для каждого файла из заданной папки. Второй скрипт редактировать ключевых слов в базе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $7
Здравствуйте нужно -включить все поля в поиск, сделать навигацию страниц на всех страницах -доделать не большие косяки в области шаблона , подправить вид формы видео плееров сделать отображение на всех станицах коекаких полей сайт kinodeutschland.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Всем привет. Необходимо создать тему для WordPress наподобие http://seriali.su только с уникальным и красивым дизайном. Отписываем сразу цену.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходимо сделать Компонент бронирования мест в театрально-концертном зале для joomla 1.0 / joostina 1.2 Пример реализации на сайте http://www.pioner-cinema.ru/schedule/Завершен13 лет назад
1 страница Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки добавить, удалить, редактировать Есть возможность дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть прайс лист в Excel, нужна возможность загружать его на сайт, на сайте вывод данных из этого файла в html таблицу. В файле один лист, несколько строчек. Могу прислать пример. Доступ, к загрузке файла по паролю.Завершен13 лет назад
Требуется составить регулярное выражение для ява-скрипт, проверяющее, что заданная переменная param не содержит никаких символов кроме a-zA-Z0-9&-_.%:+/=?# (эти симовлы могут и отсутствовать). Если же param содержит хотя бы один другой символ, возвращается null или пустая ...Завершен13 лет назад
- $15
Нужно импортировать спарсенный контент в webasyst структура соответствует и импортируется, но с импортом изображений есть ряд проблем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад