Разработать счетчик для каталога I-Soft Bizness

Здравствуйте! Требуется копия сайта. Меняется только дизайн. Функционал остается такой же + доработки (инфо для кондидатов )! Пишите пожалуйста следующие данные в личку: 1. Цена – задача понятна, так что вроде как сложности в этом нет. 2. Сроки 3. На ...