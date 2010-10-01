Доработать сайт на PHP dom-d.com

1. В админке есть структура по управлению поставщиками (просто таблица и добавление данных в таблицу).

Сейчас есть управление 6 группами поставщиков. Нужно доработать еще несколько групп.

Пример информации в приложенном файле XLS в котором показано что должно еще быть в админке (6 которые есть в админке повторяются в файле).

2. Нужно сделать импорт XML архитектурных объектов c активацией и деактивацией объектов через админку. (сам XML http://magazinproektov.com.ua/export/export.php логін exporter пароль exporter_passwd)