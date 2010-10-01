Установить на dle сайт Fast Traffic Trader точнее объяснить куда там вот ето вставить.

Цитата:

На индексной странице необходимо поставить специальный код для подсчета траффика.

Индексная страница может быть на php (рекомендовано) или с возможностью вставки SSI. Например, если индексная страница поддерживает php ( именована как index.php), вставьте этот код где-нибудь между тегами и :

Сам скрипт установлен вот только не знаю как подключить к dle