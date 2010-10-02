Грамотная настройка вордпресс

На постоянной основе нужен один или несколько профессионалов по вордпресс для того, чтобы:

1. подобрать шаблон

2. уникализировать

3. подобрать плагины

4. установить на хосте

Не будет лишним:

5. умение отрисовывать простейшую тему для WP

6. верстка

Приветствуется со стороны исполнителя:

- оперативность

- ответственность

- нацеленность на результат

- наличие постоянного интернета

p/s АДЕКВАТУЮ стоимость за первые 4 пункта, портфолио с примерами работ оставляем здесь (в личку не пишем). Сообщения, содержащие фразу "пишите, договоримся" будут игнорироваться. Заранее, спасибо.