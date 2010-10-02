Грамотная настройка вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На постоянной основе нужен один или несколько профессионалов по вордпресс для того, чтобы:

1. подобрать шаблон

2. уникализировать

3. подобрать плагины

4. установить на хосте

Не будет лишним:

5. умение отрисовывать простейшую тему для WP

6. верстка

Приветствуется со стороны исполнителя:

- оперативность

- ответственность

- нацеленность на результат

- наличие постоянного интернета

p/s АДЕКВАТУЮ стоимость за первые 4 пункта, портфолио с примерами работ оставляем здесь (в личку не пишем). Сообщения, содержащие фразу "пишите, договоримся" будут игнорироваться. Заранее, спасибо.

13 лет назад
RichDad
Гость 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для онлайн игры

    $250

    Необходимо разработать личный кабинет для онлайн игры World of Warcraft для пиратского игрового проекта. Так же необходимо составить модуль интеграции с популярным форумным движком vBulletin 4.0.x В Личном кабинете должны присутствовать опции по управлению следующими вещами: 1. Игровым ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • VirtueMart 1.1.3 (Joomla 1.) - глубокие настройки

    1. Нужно сделать автоматический расчет стоимости доставки и приблуды: а) Минимальная сумма заказа через сайт 99 руб., если заказ от 100 до 499 руб. доставка по г.Петрозаводск 100 руб., если заказ на 500 и ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта «под ключ» на CMS DLE v. 9.0

    $400

    Требуется создать сайт на основе готового дизайна главной страницы. Непременное условие – это идеальная интеграция дизайна сайта в CMS DataLife Engine v. 9.0))) Предоставляются эскизы требуемых страниц сайта в PSD. Важно безупречное исполнение всего необходимого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправление компонента Битрикс

    1. После последнего обновления перестал работать должным образом кастомизированный компонент new:user.list нужно исправить и на будущее предотвратить перезапись при обновлениях системы. 2. Рабочую область на главной странице заменить на включаемую область, так как обычные страницы не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Движок управления Интернет-Магазином

    Нужна несложная cms для управления интернет магазином с возможностью поддержки нескольких доменов, на которых расположены "одинаковые" магазины. Страницы сайта - 2. Страница раздела 3. Страница каталога товара 4. Страница товара 5. Страница отслеживания 6. Информативная страница 7. Контакты 8. Партнерская программа В админке - 1. Каталог 2. Заказы 3. Рассылка 4. Информация 5. Партнеры Краткое тз - http://www.maximumstyle.ru/files/USA.rar Цена и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать сайт

    $500

    Есть сайт www.vashdom29.ru - необходимо переделать дизайн, наполнить контентом, повесить рекламные баннеры, добавить раздел форум, продвинуть в поисковике и полностью реанимировать этот безнадежно мертвый продукт!!! Сайт находится на системе битрикс. Возможно перенести на новую платформу, ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установить на dle

    Установить на dle сайт Fast Traffic Trader точнее объяснить куда там вот ето вставить. Цитата: На индексной странице необходимо поставить специальный код для подсчета траффика. Индексная страница может быть на php (рекомендовано) или с возможностью вставки SSI. Например, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка скриптов и создание поиска

    $50

    Есть рабочие скрипты-парсеры(всего 6шт), необходимо их немного исправить, а именно: 1. Необходимо, чтобы при запуске скрипта новая информация, если таковая имеется, дописывалась в БД, а не полностью перезаписывалась БД. 2. Необходимо добавить колонку, в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модуль для vBulletin - Google Adsense

    Необходимо подправить модуль для vBulletin(3.8.4) - Google Adsense(1.0.1) Google Adsense - рекламный модуль с помощью которого можно размещать баннеры в определенных местах форума. В каждом месте только один баннер. Необходимо сделать так что бы на одно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад