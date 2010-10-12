Нужен парсер Гугла

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок301 просмотр
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Нужен простой скрипт для парсинга фраз из гугла. Использование прокси. Однопоточный.

Язык написания: PHP/Perl

13 лет назад
MTroy
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$50
3 дня
Евгений отлично справился с заданием, все мои дополнения к ТЗ учел, сделал все как надо. Работает быстро и оперативно. Надеюсь и дальше будем сотрудничать.
Хороший заказчик! - оплата предоплатой, проблем нет - ТЗ составлено очень четко, вопросов не возникло - в общении приятен Оценка +10! Рекомендую!
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