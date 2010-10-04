Избавление от дублей страниц joomla (для Intcorp)

$150
Веб-программированиеЗавершен3 заявки152 просмотра
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Необходимо избавиться от дублей страниц в связке joomla+virtuemart и сделать нормальные sef ссылки (без циферок категорий). Проблема в том, что в virtuemart не очень корректно организована структура показа товаров. Допустим есть категория "Телевизоры", в ней подкатегория "Жидкокристаллические", а в ней "40 дюймовые". Если одновременно добавить товар в категорию и две подкатегории, то на один товар получается уже 3 ссылки (очень хочется, чтобы клиент видел список всех телевизоров уже при щелчке мышкой по категории "телевизоры", а не тогда, когда он устанетщелкать и наконец дойдет до подкатегории "40 дюймовые").

Соответственно товар добавляется один, а ссылок него получается 3 или 4. Нужно, чтобы при нажатии на любой товар из списка, virtuemart выдавал правильную ссылку на товар. Т.е. требуется перестроить схему показа товаров компонентом virtuemart.

+ необходимо наладить идеальные sef ссылки для всей joomla, раз уж будем затрагивать такую серьезную тему.

Joomla
13 лет назад
style_ilya
Илья 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
3 дня
Качественная работа, выполненная в срок. Теперь у каждого товара одна ссылка, а у категорий и подкатегорий магазина правильная иерархия. + Рома в качестве бонуса настроил "хлебные крошки" Если у кого есть необходимость в решении схожей проблемой, рекомендую! А результаты работы можно посмотреть на моем сайте, указанном в профиле. Спасибо.
Илья предоставил все необходимые данные и требования к работе, что очень облегчило и ускорило процесс реализации проекта. С оплатой работы все по договоренности. Можно сотрудничать.
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