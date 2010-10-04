Избавление от дублей страниц joomla (для Intcorp)

Необходимо избавиться от дублей страниц в связке joomla+virtuemart и сделать нормальные sef ссылки (без циферок категорий). Проблема в том, что в virtuemart не очень корректно организована структура показа товаров. Допустим есть категория "Телевизоры", в ней подкатегория "Жидкокристаллические", а в ней "40 дюймовые". Если одновременно добавить товар в категорию и две подкатегории, то на один товар получается уже 3 ссылки (очень хочется, чтобы клиент видел список всех телевизоров уже при щелчке мышкой по категории "телевизоры", а не тогда, когда он устанетщелкать и наконец дойдет до подкатегории "40 дюймовые").

Соответственно товар добавляется один, а ссылок него получается 3 или 4. Нужно, чтобы при нажатии на любой товар из списка, virtuemart выдавал правильную ссылку на товар. Т.е. требуется перестроить схему показа товаров компонентом virtuemart.

+ необходимо наладить идеальные sef ссылки для всей joomla, раз уж будем затрагивать такую серьезную тему.