Разбаротать программу (импортирование данных)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать программу на чем удобно вам, главная суть в следующем:

программа импортирует данные с кинопоиска и imdb и подстраивает под шаблон:

Информация о фильме

Название:

Оригинальное название:

Год выхода:

Жанр:

Режиссер:

В ролях:

О фильме:

Выпущено:

данные Режиссер, В ролях кроме того как должны быть экспортированы должны иметь ссылку на информацию о это человеке на кинопоиске.

Интерфейс самый простой, программа должна искать фильм по его индефикатору.

Думаю суть проста и я не требую хорошого дизайна.

В личке опишу подробнее

Бюджет низкий так как сложность и требования низкие.

13 лет назад
ineuro
Руслан 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Избавление от дублей страниц joomla (для Intcorp)

    $150

    Необходимо избавиться от дублей страниц в связке joomla+virtuemart и сделать нормальные sef ссылки (без циферок категорий). Проблема в том, что в virtuemart не очень корректно организована структура показа товаров. Допустим есть категория "Телевизоры", в ней ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Cms

    $200

    Ищу исполнителя для создания интернет-магазина . Дизайн уже сделан Функции магазина: Каталог товаров, Статьи, Корзина, Поиск по сайту, Новостная лента. Подробнее в ICQ 462631912

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить галерею на JS

    $50

    Есть верстка http://cs1.sitevk.ru/tmp/page1.htm необходимо оживить сверстанную галерею, чтобы вправо влево двигалось. по клику на нецентральной картинке происходит скрол всей галереи на нее. при клике по центральной - открытие заданного сайта в новом окне. срок исполнения максимум 1 день.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать биржу на подобии GoGetLinks

    $300

    Требуется сделать систему на подобии GoGetLinks Все примерно также как и там. но с некоторыми отличиями опишу позже работа будет разделена на несколько этапов желательно сделать общую систему к которой можно будет подключать дополнения желательно чтобы вы проживали в Москве, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка модуля для DLE 9.0

    Требуется разработать модуль выбора страны/региона/города (далее - "локации") для DLE 9.0 по аналогии с выбором локации в мамба. Базы на русском стран, регионов и городов в инетах доступны, некоторые подобные скрипты - тоже. Выбор локации ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • На сайте с Virtuemart Joom!Fish не переводит поле

    Нужен знаток PHP. На сайте с Virtuemart стоит компонент Joom!Fish и он не выдает перевод в определенных полях. Перевод есть на сайте и он выводится модулем, а вот кодом в определенном месте карточки товара выводится ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • JS скрипт на JQuery для работы со списками

    Скрипт представляет из себя отдельную HTML страничку. Задача скрипта - предоставить возможность для удобного приведения в порядок списков строк. Работа скрипта разделяется на 3 шага. 1 шаг: Пользователь видит форму ввода (textarea) и кнопку "Поехали!". В форму ввода он ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад