Разбаротать программу (импортирование данных)

Разработать программу на чем удобно вам, главная суть в следующем:

программа импортирует данные с кинопоиска и imdb и подстраивает под шаблон:

Информация о фильме

Название:

Оригинальное название:

Год выхода:

Жанр:

Режиссер:

В ролях:

О фильме:

Выпущено:

данные Режиссер, В ролях кроме того как должны быть экспортированы должны иметь ссылку на информацию о это человеке на кинопоиске.

Интерфейс самый простой, программа должна искать фильм по его индефикатору.

Думаю суть проста и я не требую хорошого дизайна.

В личке опишу подробнее

Бюджет низкий так как сложность и требования низкие.