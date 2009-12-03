Заставка на рабочий стол (фон)

Нужна красивая заставка на рабочий стол, которая будет представлять из себя коллаж. Так как это нужно для фармкомпании, коллаж должен быть из фото продуктов компании и ее логотипа соответственно. Формат изображения 1280х1024. Нужные файлы можно скачать здесь - http://upload.com.ua/get/901207047/

!!!!!!!!!!! Друзья, прошу прощения, это предполагался конкурс, но видимо случайно выбрал тендер! И по не знанию своей оплошности, всех добавил как-будто в конкурс. Попросил администрацию исправить. Еще раз сорри!!!!!!!!!!!