Заставка на рабочий стол (фон)

Здравствуйте. Нам необходим иллюстратор для выполнения ряда задач. Есть черновой скетч+ концепция, который нужно доотрисовывать Подробнее о проекте в приложении Требования: -опыт работы не менее 2-х лет - возможность всегда с вами связаться - адекватность, креативность и серьёзность ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕСЛИ: - вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна красивая заставка на рабочий стол, которая будет представлять из себя коллаж. Так как это нужно для фармкомпании, коллаж должен быть из фото продуктов компании и ее логотипа соответственно. Формат изображения 1280х1024. Нужные файлы можно скачать здесь - http://upload.com.ua/get/901207047/
!!!!!!!!!!! Друзья, прошу прощения, это предполагался конкурс, но видимо случайно выбрал тендер! И по не знанию своей оплошности, всех добавил как-будто в конкурс. Попросил администрацию исправить. Еще раз сорри!!!!!!!!!!!
- Похожие заказы
- $500Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Требуется сменить каритнку на главной странице сайта http://www.datingrw.com/, картинка где нарисована девушка с ноутбуком. Нужно что бы картинка была такого же размера или на всю ширину. Картинка должна быть связанна с новым годом, то есть может ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно сегодня до 22:00 по московскому, нарисовать схему футбольного стадиона с беговой дорожкой. бюджет 50$ сделать так как в примере. СРОЧНО!!! пишите на icq: 574703804Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо сделать схему проезда до офиса в г. Казань, аналитично тем же схемам в других городах ( см. приложение, такой же вид) . адрес офиса в Казани: 420095, г.Казань, ул. Зинина, д. 8Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Я разрабатываю социальную сеть для авиалюбителей. Нужна векторная иллюстрация (высотой 120-150px) для "подвала" страницы, сочитающаяся с тематикой сайта и верхом. Предпочтителен вектор. Сайт: avia2.net Далее — мои собственные идеи того, что должно быть изображено в "подвале". 1. Вышка ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать 2 рисунка в векторе. 1. Березовый лист 2. Хвойная веточка (сосна) Примерно в таком стиле: http://img197.imageshack.us/img197/3305/72cde4b98bda917f98923fc.jpg Ориентир цветов#66b115 и #579a0e или на усмотрение художника. Срочно!Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нам необходим иллюстратор для выполнения ряда задач. Есть черновой скетч+ концепция, который нужно доотрисовывать Подробнее о проекте в приложении Требования: -опыт работы не менее 2-х лет - возможность всегда с вами связаться - адекватность, креативность и серьёзность ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ ЕСЛИ: - вы ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно отрисовать в векторе логотип промо-группы FRESH-TRESH (организация вечеринок). нужно 2 варианта: 1. В цвете для баннера 2. Черно-белый -не градации серого! (для флаеров и печатей) ----------- Моя идея: Стакан с апельсиновым фрешем на край ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $17
ПЕРЕПИСКА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ, пжл.!!! [email protected] Уже делали на этом сайте. Теперь немогу найти файлы. Придется сделать еще раз. В общем, на двух полосах нужно продемонстрировать с изображениями и комментариями, "что, зачем, куда нажимаем" в фотошопе, ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Заказчик хочет стилизованную "фотографию города будущего", вот пример http://webfile.ru/4123165 Опишите как вы её можете сделать - через 3д модели или просто иллюстрацией, укажите стоимость, сроки и подобные работы, которые вы уже делали. Изображение делается для компании - ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад