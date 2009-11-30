Нужна векторная иллюстрация для "подвала" сайта

Здравствуйте!

Я разрабатываю социальную сеть для авиалюбителей. Нужна векторная иллюстрация (высотой 120-150px) для "подвала" страницы, сочитающаяся с тематикой сайта и верхом. Предпочтителен вектор.

Сайт: avia2.net

Далее — мои собственные идеи того, что должно быть изображено в "подвале".

1. Вышка КДП (контрольно-диспетчерского пункта), взлетная полоса, самолет на полосе, фотографы и споттеры (кто с фотоаппаратом, кто с биноклем, кто с блокнотом) по сторонам (стоячие и лежачие в траве), самолет в небе, пускающий цветные шашки.

2. Карта аля Google Maps, но только в 3D; взлетная полоса, самолет на полосе, прочерченные на карте 2-3 путя до разных точек на авиабазе (начало и конец полосы и КДП) с маркерами от точки А (откуда: город) до точки B (куда: точки на авиабазе).

Присылайте ссылки на аналогичные выполненные Вами работы, Ваши сроки исполнения и расценки, а также, естественно, вопросы, если оные будут (должны быть :) и возможные альтернативные варианты.

Расчитываю на дальнейшее сотрудничество!

Заранее спасибо!

С уважением,

Михаил