Нужны эскизы для татуировки.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок379 просмотров
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Нужны эскизы для татуировки. Цветные.

Исполнитель - Новосибирск.

Примеры работ оставляем в тендере.

P/S Личку не просматриваю.

14 лет назад
RichDad
Гость 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
SergeySedoy
Сергей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$10
1 день