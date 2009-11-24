Рисунки в стиле комиксов

Требуется нарисовать что то типо открытки с ёлкой и может дедом морозом ) писать просьба только в icq 500671
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 5 рисунков графичных
картинка должан быть контурной,детальной прорисовки ненадо,
для полиграфии.
тема ковбой и лошадь
интересует срок и цена по этому объему работы
интересующих эта работа,просьба показать примеры работ
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