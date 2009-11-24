Рисунки в стиле комиксов

Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки441 просмотр
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Нужно сделать 5 рисунков графичных

картинка должан быть контурной,детальной прорисовки ненадо,

для полиграфии.

тема ковбой и лошадь

интересует срок и цена по этому объему работы

интересующих эта работа,просьба показать примеры работ

14 лет назад
Rotas
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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