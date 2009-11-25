Оформить нарды

Добрый день. Необходимо сделать из фотографии комикс, а именно персонажа, фон и все остальное не надо. Для наглядности дам пример "комиксности" :) Пишите Ваши цены и сроки. Спасибо за внимание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим сделать нарды, нужно оригинальное оформление
работа в 2 этапа:
1й этап - иллюстрация, внешний вид, формы
2й этап - модель в 3D
дайте оценку своей работы за каждый этап
могу разделить работу между исполнителями
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