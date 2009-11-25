Оформить нарды

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок491 просмотр
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Хотим сделать нарды, нужно оригинальное оформление

работа в 2 этапа:

1й этап - иллюстрация, внешний вид, формы

2й этап - модель в 3D

дайте оценку своей работы за каждый этап

могу разделить работу между исполнителями

14 лет назад
flowmactep
Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов