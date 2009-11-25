Необходимо фотографию отрисовать в комикс

Иллюстрации и РисункиЗакрыт30 заявок378 просмотров
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Добрый день. Необходимо сделать из фотографии комикс, а именно персонажа, фон и все остальное не надо. Для наглядности дам пример "комиксности" :)

Пишите Ваши цены и сроки.

Спасибо за внимание.

14 лет назад
eis3
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад