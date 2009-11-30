Два рисунка

Иллюстрации и РисункиЗакрыт21 заявка336 просмотров
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Сделать 2 рисунка в векторе.

1. Березовый лист

2. Хвойная веточка (сосна)

Примерно в таком стиле:

http://img197.imageshack.us/img197/3305/72cde4b98bda917f98923fc.jpg

Ориентир цветов#66b115 и #579a0e

или на усмотрение художника.

Срочно!

14 лет назад
erkki
43 годаФинляндия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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