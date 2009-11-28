Отрисовка вектор

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок614 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать в векторе логотип промо-группы FRESH-TRESH (организация вечеринок).

нужно 2 варианта:

1. В цвете для баннера

2. Черно-белый -не градации серого! (для флаеров и печатей)

-----------

Моя идея: Стакан с апельсиновым фрешем на край стакана надета пластинка (как обычно надевают кружочек апельсина). Из стакана летят сочные брызги. Ниже надпись FRESH TRESH promo.

-----------

можете предлогать своиидeи and эcкизы. плачу200р за пoнравившуюся

-----------

пишите сюда

В личку не писать! Кто пишет в личку отклоняется по причине НЕКОРРЕКТЕН.

14 лет назад
vert48
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад