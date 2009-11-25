Иллюстрация "Город Будущего"

Заказчик хочет стилизованную "фотографию города будущего", вот пример http://webfile.ru/4123165

Опишите как вы её можете сделать - через 3д модели или просто иллюстрацией, укажите стоимость, сроки и подобные работы, которые вы уже делали.

Изображение делается для компании - системного интегратора, поэтому можно делать на изображении акцент на коммуникакциях и сетях. На нем должны быть бизнес-центры, оно должно быть позитивным (не послеядерной). Возможно рекламный шит на котором будет логотип заказчика.

Итак, я хочу увидеть:

- цену, сроки

- как это будет делаться - рисоваться, через модели или еще как-то

- аналогичные работы в портфолио

Если Заказчик будет из Новосибирска - замечательно, будет проще работать.