Схема футбольного стадиона

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок268 просмотров
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Нужно сегодня до 22:00 по московскому, нарисовать схему футбольного стадиона с беговой дорожкой.

бюджет 50$

сделать так как в примере.

СРОЧНО!!!

пишите на icq: 574703804

14 лет назад
sagadat
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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