Требуется сменить квартинку

# 1 — $

Требуется сменить каритнку на главной странице сайта http://www.datingrw.com/, картинка где нарисована девушка с ноутбуком. Нужно что бы картинка была такого же размера или на всю ширину.

Картинка должна быть связанна с новым годом, то есть может какуй то девушки в новогоднем одеянии или пару но в новогодном стиле. Так же на ней должна быть надпись.

"Happy Christmas and Happy New Year"

DatingRW

Наривится картинка как на сайт https://www.dream-marriage.com/

Только что бы я картинку потмо не встретил на другом сайте.