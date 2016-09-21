Нужен чистый PHP бекендщик для написания REST API

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки197 просмотров
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Нужен чистый php бекендщик. Fullstack, frontend, wordpress, drupal, etc девелоперы не интересуют. Нужен человек который интересуется только бекендом и имеет опыт написания сложных rest api.

О проекте:

Надо создать c нуля REST API на PHP и MySQL. Фреймворк - Laravel или Yii2. Тематика - учебная апка, которая будет состоять из уроков, классов и групп. Весь контент будет загружаться пользователями сайта. Классической админки для контент-менеджмента не будет. Будет много зависимостей в базе данных, поэтому нужен хороший опыт в mysql. В некоторых местах нужны будут алгоритмы. Фронтенд на половину готовый, пишется мной.Проект рассчитан на несколько месяцев, разбит на этапы(milestones). В данный момент начинается первый этап, суть которого и будет описана в данной заявке. При успешном выполнении, работа будет продолжена на следующие этапы. Первый этап должен быть закончен за три недели, поэтому обязательна полная занятость и отсутсвие других проектов.Больше информации по проекту и непосредственно задачи на первый этап будут даны выбранным исполнителям на оценку времени и стоимости. 

Процесс разработки вкратце: 

  • Берете задачу из списка (jira или аналог)
  • Если есть вопросы, обсуждаем.
  • Реализация.
  • Тестирование на соблюдение требований из описания задачи.
  • Pull request.
Какой опыт нужен от Вас:
  • PHP
  • Laravel or Yii2
  • MySQL(проектирование сложных систем со множеством связей, индексирование, балансировка)
  • REST API (не только то что надо оперировать get, post, put, delete запросами)
  • Опыт с поисковыми движками. Lucene or ElasticSearch or Solr
  • Знания по безопасности(mysql injections, https, csrf, xss, etc)
  • Бонус если работали со Swagger, но не обязательно
Что предлагаю я:
  • Интересные, сложные проекты, позволяющие расти а не тратить время на магазины и лендинги и прочее
  • Поставленные процессы, документация, задачи с полным описанием
  • Работа в будущем при успешном выполнение этого проекта
  • Отсутсвие головной боли при сдаче проекта - все задачи описаны, все детали включены.
Просьба в заявках писать про релевантный опыт, реальные проекты, с какими системами работали. Все то что может подтвердить Ваш опыт. Больше всего интересует опыт с базами данных, если есть примеры диаграмм  БД которые вы спланировали - прилагайте.
PHP
7 лет назад
luger88
34 годаКанада
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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