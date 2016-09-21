Нужен чистый PHP бекендщик для написания REST API

Нужен чистый php бекендщик. Fullstack, frontend, wordpress, drupal, etc девелоперы не интересуют. Нужен человек который интересуется только бекендом и имеет опыт написания сложных rest api.

О проекте:

Надо создать c нуля REST API на PHP и MySQL. Фреймворк - Laravel или Yii2. Тематика - учебная апка, которая будет состоять из уроков, классов и групп. Весь контент будет загружаться пользователями сайта. Классической админки для контент-менеджмента не будет. Будет много зависимостей в базе данных, поэтому нужен хороший опыт в mysql. В некоторых местах нужны будут алгоритмы. Фронтенд на половину готовый, пишется мной.Проект рассчитан на несколько месяцев, разбит на этапы(milestones). В данный момент начинается первый этап, суть которого и будет описана в данной заявке. При успешном выполнении, работа будет продолжена на следующие этапы. Первый этап должен быть закончен за три недели, поэтому обязательна полная занятость и отсутсвие других проектов.Больше информации по проекту и непосредственно задачи на первый этап будут даны выбранным исполнителям на оценку времени и стоимости.

Процесс разработки вкратце:

Берете задачу из списка (jira или аналог)

Если есть вопросы, обсуждаем.

Реализация.

Тестирование на соблюдение требований из описания задачи.

Pull request.

PHP

Laravel or Yii2

MySQL(проектирование сложных систем со множеством связей, индексирование, балансировка)

REST API (не только то что надо оперировать get, post, put, delete запросами)

Опыт с поисковыми движками. Lucene or ElasticSearch or Solr

Знания по безопасности(mysql injections, https, csrf, xss, etc)

Бонус если работали со Swagger, но не обязательно

Интересные, сложные проекты, позволяющие расти а не тратить время на магазины и лендинги и прочее

Поставленные процессы, документация, задачи с полным описанием

Работа в будущем при успешном выполнение этого проекта

Отсутсвие головной боли при сдаче проекта - все задачи описаны, все детали включены.

Какой опыт нужен от Вас:Что предлагаю я:Просьба в заявках писать про релевантный опыт, реальные проекты, с какими системами работали. Все то что может подтвердить Ваш опыт. Больше всего интересует опыт с базами данных, если есть примеры диаграмм БД которые вы спланировали - прилагайте.