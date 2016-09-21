Нужен чистый PHP бекендщик для написания REST API

Написан скрипт, который перебирает картинки и выводит только у которых подходящее разрешение. Скрипт со своей задачей справляется, но работает долго. Задача максимально увеличить загрузку страницы с подходящими картинками. [code] 'attachment', 'posts_per_page' => - 1, ); $prepare_attachments = get_posts($whole_args); //проходим ...
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Нужен чистый php бекендщик. Fullstack, frontend, wordpress, drupal, etc девелоперы не интересуют. Нужен человек который интересуется только бекендом и имеет опыт написания сложных rest api.
О проекте:
Надо создать c нуля REST API на PHP и MySQL. Фреймворк - Laravel или Yii2. Тематика - учебная апка, которая будет состоять из уроков, классов и групп. Весь контент будет загружаться пользователями сайта. Классической админки для контент-менеджмента не будет. Будет много зависимостей в базе данных, поэтому нужен хороший опыт в mysql. В некоторых местах нужны будут алгоритмы. Фронтенд на половину готовый, пишется мной.Проект рассчитан на несколько месяцев, разбит на этапы(milestones). В данный момент начинается первый этап, суть которого и будет описана в данной заявке. При успешном выполнении, работа будет продолжена на следующие этапы. Первый этап должен быть закончен за три недели, поэтому обязательна полная занятость и отсутсвие других проектов.Больше информации по проекту и непосредственно задачи на первый этап будут даны выбранным исполнителям на оценку времени и стоимости.
Процесс разработки вкратце:
- Берете задачу из списка (jira или аналог)
- Если есть вопросы, обсуждаем.
- Реализация.
- Тестирование на соблюдение требований из описания задачи.
- Pull request.
- PHP
- Laravel or Yii2
- MySQL(проектирование сложных систем со множеством связей, индексирование, балансировка)
- REST API (не только то что надо оперировать get, post, put, delete запросами)
- Опыт с поисковыми движками. Lucene or ElasticSearch or Solr
- Знания по безопасности(mysql injections, https, csrf, xss, etc)
- Бонус если работали со Swagger, но не обязательно
- Интересные, сложные проекты, позволяющие расти а не тратить время на магазины и лендинги и прочее
- Поставленные процессы, документация, задачи с полным описанием
- Работа в будущем при успешном выполнение этого проекта
- Отсутсвие головной боли при сдаче проекта - все задачи описаны, все детали включены.
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