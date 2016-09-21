Работа с api Travelpayouts

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Задача заключается в следующем, у сервиса travelpayouts.com есть своё api поиска билетов https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203956173 к которому у меня есть доступ. Мне нужно чтоб для меня написали по сути минидвижок поиска билетов на основе api к моему сайту. Сверстанный дизайн уже имеется.  Имеющийся WL который у них меня не устраивает в виду ограниченных возможностей вносить изменения.

7 лет назад
Psyholord
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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