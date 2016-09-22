Программист PHP

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки216 просмотров
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Исправить поиск на сайте. Работает, но, не ищет например по производителю.

Движок сайта – битрикс, поиска – sphinx. Нужен человек знакомый с этими движками

PHP
7 лет назад
levko2006
Инна 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
4Takta
Сергей 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Отличный профессионал, без выноса мозга) Все четко, быстро и надеюсь надежно! Спасибо и удачи вам!
Оч рекомендую, отличный работодатель да еще и с техникой дела знакома, что особенно полезно в процессе коммуникации по заказу, спасибо за сотрудничество!