Вэб-интерфейс для существующей базы данных.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок195 просмотров
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Есть база данных, к ней нужно написать интерфейс выглядеть должен  как меню и таблица с данными. На странице слева меню с выпадающими пунктами, справа окно с таблицей с данными из базы.

 Пример пунктов меню описаны в файле menu.xlsx.Таблицы описаны в файле pages.xlsx.

 Вэб-интерфейс должен иметь страницу авторизации с учетными данными пользователей в базе и возможностью смены пароля

по эл.почте.

Логины должны выглядеть как адреса эл.почты.

За основу нужно взять http://bootstrap-3.ru/ Во вложении proezd.txt это структура базы данных без таблицы авторизации.

Реализовать возможность поиска по каждой категории данных.

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7 лет назад
nebelenchuk
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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