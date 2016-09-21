Вэб-интерфейс для существующей базы данных.

Есть база данных, к ней нужно написать интерфейс выглядеть должен как меню и таблица с данными. На странице слева меню с выпадающими пунктами, справа окно с таблицей с данными из базы.

Пример пунктов меню описаны в файле menu.xlsx.Таблицы описаны в файле pages.xlsx.

Вэб-интерфейс должен иметь страницу авторизации с учетными данными пользователей в базе и возможностью смены пароля

по эл.почте.

Логины должны выглядеть как адреса эл.почты.

За основу нужно взять http://bootstrap-3.ru/ Во вложении proezd.txt это структура базы данных без таблицы авторизации.

Реализовать возможность поиска по каждой категории данных.

Важно! Сотрудничество только по договору (Украина) и расчет по безналу!