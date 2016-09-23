Автоматизация перевода средств с кошелька QIWI

Веб-программированиеЗавершен1 заявка129 просмотров
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Нужно написать на Java компонент для автоматизации перевода средств с кошелька QIWI (не qiwi shop). Только API, пользовательский интерфейс не нужен.

Компонент должен уметь выполнять следующие операции:

1. Перевод денег с кошелька на кошелек

2. Возврат статуса операции

7 лет назад
kirill-sapozhkov
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$100
2 дня
Работу выполнил качественно и в срок.
Все ОК. Спасибо.
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