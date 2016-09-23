Автоматизация перевода средств с кошелька QIWI

Модернизация существующей системы управления контентом. [list][*]Улучшение интерфейса[*]Добавление нового функционала[*]Изменение алгоритма работы адаптеров (парсеров)[*]Улучшение алгоритма маппинга данных.[/list]Проект рассчитан на 3-6 месяцев с последующей поддержкой. Ищу человека, который готов вникнуть в проект на длительное время. Можно парт-тайм. Кандидаты, оставьте свои контакты, ...
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Нужно написать на Java компонент для автоматизации перевода средств с кошелька QIWI (не qiwi shop). Только API, пользовательский интерфейс не нужен.
Компонент должен уметь выполнять следующие операции:
1. Перевод денег с кошелька на кошелек
2. Возврат статуса операции
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