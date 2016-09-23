Автоматизация перевода средств с кошелька QIWI

Нужно реалиазовать в форме для приема платежей настройку, которая позволит человеку имеющему яндекс кошелек с его согласия списывать по расписанию денежные средства со счета. т.е. форма оплаты в которой на против поле "сумма" имеется переключатель "периодичность" ...