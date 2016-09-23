kirill-sapozhkov

Кирилл kirill-sapozhkov

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Автоматизация оплаты моб. телефона с кошелька QIWI
Java
Все ок
Проект выполнен качественно.
Ответный отзыв
markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Автоматизация перевода средств с кошелька QIWI
Java
Все ОК. Спасибо.
Работу выполнил качественно и в срок.
Ответный отзыв