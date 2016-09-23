kirill-sapozhkov

Требуется собрать 100 email российских Android-разработчиков. В результате должен получиться Excel-документ, в котором 2 столбца: email и app, где email - электронная почта разработчика, app - название его приложения. Удобнее всего находить контакты, используя приложение Google Play. Особые ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $15Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужно написать на Java компонент для автоматизации перевода средств с кошелька QIWI (не qiwi shop) на номера мобильных операторов. Только API, пользовательский интерфейс не нужен. Если подтверждение операций по смс в аккаунте отключено, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно написать на Java компонент для автоматизации перевода средств с кошелька QIWI (не qiwi shop). Только API, пользовательский интерфейс не нужен. Компонент должен уметь выполнять следующие операции: 1. Перевод денег с кошелька на кошелек ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Проект выполнен качественно.
$100
10 баллов
9 лет назад
Java
Все ОК. Спасибо.
Ответный отзыв
Работу выполнил качественно и в срок.