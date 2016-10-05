Автоматизация оплаты моб. телефона с кошелька QIWI

$70
Веб-программированиеЗавершен1 заявка222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать на Java компонент для автоматизации перевода средств с кошелька QIWI (не qiwi shop) на номера мобильных операторов. Только API, пользовательский интерфейс не нужен.

Если подтверждение операций по смс в аккаунте отключено, то запроса на подтверждение быть не должно (т.е. нужно проверить, например, на 5-10 последовательных платежах, чтобы система не включала подтверждение по смс)

Компонент должен уметь выполнять следующие операции:

1. Перевод денег с кошелька на номера Теле2

2. Перевод денег с кошелька на номера Билайн

3. Перевод денег с кошелька на номера МТС

4. Перевод денег с кошелька на номера Мегафон

Входные параметры:

- номер телефона, на который нужно перевести средства (например, "79149177040")

Выходные параметры:

- статус операции (успешно или нет)

7 лет назад
kirill-sapozhkov
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$70
2 дня
Проект выполнен качественно.
Все ок
  • Похожие заказы

  • Доводка лендинга – работа на час

    $4

    В приложении - подробное описание задания, + два файла index.html - посадочной и лендинга. Для работы дам доступ по ftp  Всего 6 пунктов косметических исправлений.  Ссылки на страницы: http://gm.sothisweb.ru  http://gm.sothisweb.ru/lp/  Срок: 1 день.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать страницу с псевдо онлайн-трансляцией

    Нужно сделать страницу, на которой будет проигрываться в заданное время псевдо онлайн-трансляция.  Есть подробное ТЗ, какие именно функции должны там быть. https://lifews.quip.com/e4GJAHV6angH Пишите цену и сроки и сможете ли сделать

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подтвердить сайт в Google

    Сайт на bitrix.  Не удается подтвердить сайт в google. Скорей всего неправильно размещен код, хотя аналитика идет.  Т.е задача- разместить код правильно и подтвердить сайт в Гугле.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Php разработчик

    Мы - разработчики программно-аппаратных комплексов Ищем программиста php для участия в создании и поддержке своих продуктов. Обязанности: Участие в командной разработке проектов компании. Требования: Php5, Mysql, Postgresql, Bootstrap, HTML5, CSS3, jQuery, Ajax. Знание фреймворка ларавел будет плюсом. Условия: Работа удаленно. ...

    PHP
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка flex

    Срочно ищем разработчика flex для развития онлайн-проекта в медицине.   Разработчик flex: ActionScript 3.0, Apache Flex 4.13, MVC, svn, jira, amf, xml, опыт от 3-ех лет.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт WP Верстка главной, доработка внутр., установ. настройка плагинов

    $400

    Нужно доработать дизайн существующего сайта. Сделать новую главную страницу и внести изменения на внутренних.  А именно: 1. Настроить главную страницу сайта на WP. Шаблон Avada. Есть готовый эскиз в Moqups сделанный с учетом возможностей шаблона. 2. Найти, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта на Modx

    $250

    Требуется modx программист для разработки сайта по готовому дизайну бюджет 15000р., читайте тз ТЗ https://docs.google.com/document/d/1FgI5kP_jmRRk-2-_-zoPcnMUdOD5OGqM6tEFN7tRfYc/edit?usp=sharing дизайн https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwpaFDxQrxFdUEVuWVRjbnFNaW8

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Форма заказа заявки

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть заказ на небольшую сумму для Вас. Имеется рабочий лендинг https://goo.gl/PKvYyl И его копия https://goo.gl/nn7ZF7 Проблем в копии кроме не рабочей формы заказа звонка нет. Нужно чтобы форма заказа заявки на копии, работала также как и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработки сайта-каталога

    $35

    Сайт на Joomla 2.5, стоит компонент каталога Mosets Tree Есть страницы типа - http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/kredit В правом блоке отображаются подкатегории текущей категории. Изначально они отображались между материалами и описанием категории, их перенесли скриптом в правый блок Нужно этот правый ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад