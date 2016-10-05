В приложении - подробное описание задания, + два файла index.html - посадочной и лендинга. Для работы дам доступ по ftp Всего 6 пунктов косметических исправлений. Ссылки на страницы: http://gm.sothisweb.ru http://gm.sothisweb.ru/lp/ Срок: 1 день.
Автоматизация оплаты моб. телефона с кошелька QIWI
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать на Java компонент для автоматизации перевода средств с кошелька QIWI (не qiwi shop) на номера мобильных операторов. Только API, пользовательский интерфейс не нужен.
Если подтверждение операций по смс в аккаунте отключено, то запроса на подтверждение быть не должно (т.е. нужно проверить, например, на 5-10 последовательных платежах, чтобы система не включала подтверждение по смс)
Компонент должен уметь выполнять следующие операции:
1. Перевод денег с кошелька на номера Теле2
2. Перевод денег с кошелька на номера Билайн
3. Перевод денег с кошелька на номера МТС
4. Перевод денег с кошелька на номера Мегафон
Входные параметры:
- номер телефона, на который нужно перевести средства (например, "79149177040")
Выходные параметры:
- статус операции (успешно или нет)
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