Автоматизация оплаты моб. телефона с кошелька QIWI

Нужно написать на Java компонент для автоматизации перевода средств с кошелька QIWI (не qiwi shop) на номера мобильных операторов. Только API, пользовательский интерфейс не нужен.

Если подтверждение операций по смс в аккаунте отключено, то запроса на подтверждение быть не должно (т.е. нужно проверить, например, на 5-10 последовательных платежах, чтобы система не включала подтверждение по смс)

Компонент должен уметь выполнять следующие операции:

1. Перевод денег с кошелька на номера Теле2

2. Перевод денег с кошелька на номера Билайн

3. Перевод денег с кошелька на номера МТС

4. Перевод денег с кошелька на номера Мегафон

Входные параметры:

- номер телефона, на который нужно перевести средства (например, "79149177040")

Выходные параметры:

- статус операции (успешно или нет)