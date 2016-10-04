Доработки сайта-каталога

Сайт на Joomla 2.5, стоит компонент каталога Mosets Tree

Есть страницы типа - http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/kredit

В правом блоке отображаются подкатегории текущей категории. Изначально они отображались между материалами и описанием категории, их перенесли скриптом в правый блок

Нужно этот правый блок отображать не только на этой странице, но и в других категориях текущего города, а также в самих подкатегориях, на страницах:

http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/avtokredit

http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/vklady

http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/ipoteka

http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/kredit-dlya-biznesa

http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/kreditnye-karty

http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/mikrozajmy

И во всех категориях, которые указаны ссылками в этом правом блоке