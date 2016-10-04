Доработки сайта-каталога

В общем вполне типичный сайт с прогнозом погоды. PHP (чтобы работал и на 5.6 и на семёрке в будущем) + MYSQL. 1) Сформировать каталог с городами РФ (забугорных тоже можно вполне основных столиц добавить и известных городов, мало ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Joomla 2.5, стоит компонент каталога Mosets Tree
Есть страницы типа - http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/kredit
В правом блоке отображаются подкатегории текущей категории. Изначально они отображались между материалами и описанием категории, их перенесли скриптом в правый блок
Нужно этот правый блок отображать не только на этой странице, но и в других категориях текущего города, а также в самих подкатегориях, на страницах:
http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/avtokredit
http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/vklady
http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/ipoteka
http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/kredit-dlya-biznesa
http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/kreditnye-karty
http://rucreditbank.ru/khanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/uraj/mikrozajmy
И во всех категориях, которые указаны ссылками в этом правом блоке
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