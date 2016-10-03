Доводка лендинга – работа на час

$4
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки244 просмотра
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В приложении - подробное описание задания, + два файла index.html - посадочной и лендинга. Для работы дам доступ по ftp 

Всего 6 пунктов косметических исправлений. 

Ссылки на страницы: http://gm.sothisweb.ru 

http://gm.sothisweb.ru/lp/ 

Срок: 1 день.

7 лет назад
sothis2012
65 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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