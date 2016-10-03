Долгосрочный проект на WooCommerce / WordPress

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Здравствуйте всем.

Есть долгосрочный проект на  WooCommerce (WordPress).

Ищем профессионала с хорошим опытом разработки на вышеуказанной платформе для реализации проекта. Работа над проектом в команде.

Возможна как удаленная работа, так и в нашем офисе в Киеве. З/п от 1000$ и выше, по результатам собеседования.  Работать над проектом нужно фуллтайм. Ориентировочный минимальный срок проекта - 6 месяцев.

WordPressWooCommerce
7 лет назад
dimetrius1985
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад