В общем вполне типичный сайт с прогнозом погоды. PHP (чтобы работал и на 5.6 и на семёрке в будущем) + MYSQL. 1) Сформировать каталог с городами РФ (забугорных тоже можно вполне основных столиц добавить и известных городов, мало ...
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Здравствуйте всем.
Есть долгосрочный проект на WooCommerce (WordPress).
Ищем профессионала с хорошим опытом разработки на вышеуказанной платформе для реализации проекта. Работа над проектом в команде.
Возможна как удаленная работа, так и в нашем офисе в Киеве. З/п от 1000$ и выше, по результатам собеседования. Работать над проектом нужно фуллтайм. Ориентировочный минимальный срок проекта - 6 месяцев.
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