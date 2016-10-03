Веб-разработчик для доработки сайта 1С:Битрикс + фреймворки

Требуется веб-разработчик. Задача минимум на несколько месяцев, на 6-8 часов в день, 5 дней в неделю.

Задача:

Доработка сайта на 1С:Битрикс и Laravel, под руководством team-lead`а. Интересный проект без рутины.

Необходимые опыт:

PHP > 5.4 — объекты, наследование, абстрактные классы

Понимание и умение пользоваться 1С:Битрикс — API, D7, ORM

Опыт в разработке компонентов и модулей 1С:Битрикс

Опыт работы с фреймфорками — Laravel, YII 2, Symfony, либо любой другой фреймфорк

GIT

Плюсом будет:

Знание Javascript

HTML/CSS

Проживание в СПб

Поскольку проект объемный, оплата 2 раза в месяц (условия оплаты в первый месяц работы обсуждаемые — возможна оплата раз в неделю)

Работа 6-8ч. в день

Задачи ставятся через заботливого team-lead`а :)

В отклике, пишите