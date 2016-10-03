Собрать страницы на вордпрессе

$70
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки131 просмотр
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необходимо собрать шаблоны страниц на вордпрессе (на thrive) 

front page 

страница материала

страница записи 

страница регистрации 

страница продукта

7 лет назад
AP108
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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