Собрать страницы на вордпрессе

Добрый день! Требуется сделать дубль плагина ([b][u]исходник есть[/u][/b]), который сворачивает анкетные данные, заполненные на сайте в .doc и высылает его на почту. https://goo.gl/LGyR2f В дубле плагина нужно изменить набор полей анкеты на тот, что в приложенном файле. При отзыве ...