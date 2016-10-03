Нужно ватсап прикрутить на сайт

Провести ряд доработок на сайте (расписаны в отдельном ТЗ). Среди заданий основные - это: вынос свойств элементов на детальную страницу, создание шаблона бронирования гостиницы, исправить вывод времени на анонсной странице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно насайт http://sibtrans.su/ поставить кнопку ватсап. Должно работатьследующим образом: человек заходит на мобильную версию сайта, видит кнопку
ватсапа, нажимает ее и переходя в ватсап на своем мобильном устройстве пишет
сообщение. Номер получателя ватсапа администратора сайта в адресе отправителя
должен ставиться по умолчанию! А не таккак реализовано на многих сайтах: иконка ватсапа и рядом номер телефона. В
нашем случае этот номер телефона уже должен быть "вшит" в иконку
ватсапа, чтобы посетителю не было необходимости набирать его вручную.
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