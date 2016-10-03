Нужно ватсап прикрутить на сайт

Нужно насайт http://sibtrans.su/ поставить кнопку ватсап. Должно работатьследующим образом: человек заходит на мобильную версию сайта, видит кнопку

ватсапа, нажимает ее и переходя в ватсап на своем мобильном устройстве пишет

сообщение. Номер получателя ватсапа администратора сайта в адресе отправителя

должен ставиться по умолчанию! А не таккак реализовано на многих сайтах: иконка ватсапа и рядом номер телефона. В

нашем случае этот номер телефона уже должен быть "вшит" в иконку

ватсапа, чтобы посетителю не было необходимости набирать его вручную.