Нужен человек для работы с Drupal 7

Ищем програмистов которые разбираются в proxy / VNP подключении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется человек для выполнения следующей работы: нужно реализовать расчет оплаты (например: 1000 шт. золота стоит 11 рублей, но при покупке 12 шт. сумма должна стать 0,132 руб.) Визуально можно посмотреть на прикрепленных картинках. Также разработанный калькулятор нужно будет привязать к системе оплаты и установить все на drupal 7.
Ждем предложений по цене за такую работу. Пример такого калькулятора на сайте:"https://rozaliagold.ru/product/x1pvegold"
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