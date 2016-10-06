Сделать интерактиную web-игру/упражнение.

Нужно сделать аналог вот этого упражнения http://www.dadon.ru/mik/rotation_letters на HTML/JS. Нужна возможность подгружать данные из внешнего файла. Нужна поддержка нескольких текстов, из которых может выбирать пользователь.

По итогам работы будет предложение на выполнение ряда таких заданий.