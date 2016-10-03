Скрипт, который скрывает контент

Нужен скрипт который будет показывать контент только тем пользователям диапазон ip которых я укажу, если условие не соблюдено, то перенаправлять на другую страницу. IP адреса должны проверяться реальные(через X-Forwarded не должен пропускать.). Диапазон желательно 2 видов CIDR и просто диапазон через дефис.

Как это должно выглядеть:

условие проверки ип адресов если айпи если совпадает, то показываем контент .

192.168.1.1-192.168.255.255

192.169.1.1-192.169.255.255

192.170.1.1-192.170.255.255

192.171.1.1-192.171.255.255

если условие не соблюдено показываем сайт "тут будет урл который я поставлю",

тут мой контент, со всеми стилями, яваскриптами и прочими прелестями html, тоесть все должно работать корректно как и без скрипта.