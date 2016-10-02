SIMPLA. Внеси небольшие правки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Есть интернет-магазин на SIMPLA. Нужно внести пару небольших правок. Подробнее при общении. Оплата по факту!

7 лет назад
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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