Создать сайт

Нужна помощь в настройке и кастомизации модулей симфони для работы с пользователями. Нужна или работа или консультация как правильно сделать. нужна авторизация через fb, twitter, google хранение пользователей - couchbase
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Нужен сайт для продвижения канала
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